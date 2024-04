Djokovic en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo

Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour les demi-finales à Monte-Carlo, qu'il n'avait plus atteintes depuis son titre en 2015. Il a éliminé l'Australien Alex De Minaur 7-5 6-4.

'J'ai souffert, mais je suis content d'être passé', a reconnu vendredi le no 1 mondial en regrettant le niveau peu élevé de la partie. 'Aucun de nous deux n'a joué à un bon niveau et ça a tourné à la bataille physique', a-t-il souligné.

Les statistiques confirment son analyse: Djokovic a commis 26 fautes directes pour 13 points gagnants et De Minaur 28 fautes directes pour 19 points gagnants. En particulier dans le deuxième set, sur les dix jeux joués, sept se sont terminés par des breaks: Djokovic a conservé sa mise en jeu deux fois et De Minaur une seule.

Sinner contre Tsitsipas

A partir du milieu du second set, le Serbe a en outre semblé souffrir physiquement, en particulier de la chaleur. Mais il a tenu le coup. 'Une victoire est une victoire et je suis content de me qualifier pour les demies. Je n'ai pas eu de bons résultats dans ce tournoi depuis huit ans: c'est la première fois que je gagne trois matches d'affilée ici depuis huit ans', s'est-il félicité.

En demi-finale, 'Nole' affrontera le vainqueur du duel opposant Ugo Humbert à Casper Ruud. L'autre match du dernier carré verra s'affronter Jannik Sinner, vainqueur de Holger Rune plus tôt dans l'après-midi (6-4 6-7 6-3), et Stefanos Tsitsipas, qui a de son côté écarté Karen Khachanov en deux sets (6-4 6-2).

/ATS