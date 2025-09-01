Djokovic et Sabalenka se ruent en quarts à New York

Novak Djokovic (no 7) et Taylor Fritz (no 4) ont jailli dimanche vers les quarts de finale de l'US Open. Aryna Sabalenka (no 1) en a fait de même, également sans laisser aucun set.

Djokovic s'est offert son 14e billet pour le grand huit à New York, où seul Jimmy Connors a fait mieux (17 quarts de finale). L'ex-no 1 mondial a écarté l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 144), issu des qualifications, 6-3 6-3 6-2.

Le Serbe de 38 ans a livré, de loin, sa meilleure prestation du tournoi, en particulier au service (12 aces et aucune double faute). 'La manière dont j'ai joué ce soir (dimanche) m'encourage et me rend positif', a décrit l'homme aux 24 titres du Grand Chelem.

Nole va retrouver mardi le finaliste 2024 Taylor Fritz, lui aussi aisément qualifié dimanche face à Tomas Machac (6-4 6-3 6-3) et qui ne l'a jamais battu en dix confrontations. 'Taylor fait partie, sans aucun doute, des joueurs qui ont le jeu et le potentiel pour gagner un Grand Chelem. J'espère juste que ce ne sera pas cette année, ici', a-t-il dit en souriant.

Sabalenka 'très contente'

Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka a disposé en soirée de l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 35) en deux sets (6-1 6-4). Après avoir dû en passer par un set accroché à chacune de ses trois premières sorties du tournoi, la Bélarusse a cette fois remporté les deux manches sans faux pli, en à peine plus d'une heure (1h13).

'Je suis très contente de cette victoire', a-t-elle déclaré après sa rencontre. 'Je sens que je joue de mieux en mieux au fil des matches et j'espère que ça va continuer', a poursuivi la tenante du titre new-yorkais, qui affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60) mardi en quart.

L'affaire a été bien plus compliquée pour Barbora Krejcikova (WTA 62). La Tchèque a dû sauver huit balles de match - dont sept dans le jeu décisif du deuxième set - face à l'Américaine Taylor Townsend (WTA 139) pour finalement l'emporter 1-6 7-6 (15/13) 6-3.

