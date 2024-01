Djokovic passe l'obstacle Etcheverry en trois sets

En difficulté dans ses deux premiers tours, Novak Djokovic a rectifié le tir vendredi à l'Open d'Australie.

Le no 1 mondial a dominé l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (no 30) 6-3 6-3 7-6 (7/2) pour se hisser en 8es de finale.

Le tenant du titre et décuple vainqueur du tournoi a mis 2h28' pour décrocher sa 31e victoire consécutive à Melbourne, la 92e en désormais 100 matches disputés dans le cadre de cette première levée du Grand Chelem. Il avait passé plus de sept heures au total sur le court dans ses deux premiers matches.

Novak Djokovic avait lâché un set tant face à Dino Prizmic que face à Alexei Popyrin, lequel avait même bénéficié de quatre balles de deux sets à un. Vendredi, il a parfaitement maîtrisé son sujet face à Tomas Martin Etcheverry, même si ce dernier a résisté jusqu'au jeu décisif dans la troisième manche.

En quête d'un historique 25e trophée en Grand Chelem, Novak Djokovic n'a pas dû faire face à la moindre balle de break face à l'Argentin, qui n'a pas la puissance nécessaire pour bousculer le no 1 mondial. Le Serbe de 36 ans se frottera à Ben Shelton (no 16) ou Adrian Mannarino (no 20) pour une place en quarts de finale.

/ATS