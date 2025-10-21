Djokovic renonce au Masters 1000 de Paris

Novak Djokovic a annoncé mardi soir qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Paris, qui ...
Djokovic renonce au Masters 1000 de Paris

Djokovic renonce au Masters 1000 de Paris

Photo: KEYSTONE/AP/Andy Wong

Novak Djokovic a annoncé mardi soir qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Paris, qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre.

Le no 5 mondial reviendra à la compétition la semaine suivante, pour l'ATP 250 d'Athènes, où Stan Wawrinka sera aussi de la partie.

'Malheureusement, je ne jouerai pas à Paris cette année', explique sur Instagram le Serbe de 38 ans, septuple vainqueur du tournoi parisien, un record. 'J'y ai eu des souvenirs merveilleux et de grands succès au fil des années', ajoute l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui 'espère' y participer de nouveau l'an prochain.

/ATS
 

