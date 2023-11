Djokovic se venge de Rune en quarts de finale

Dans un remake de la finale 2022 remportée par Holger Rune (7e), le no 1 mondial Novak Djokovic a pris sa revanche sur le jeune Danois 7-5 6-7 (3/7) 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Paris.

Pour une place en finale, Djokovic, déjà sextuple vainqueur du tournoi parisien, un record, affrontera soit le no 5 mondial Andrey Rublev, soit Alex de Minaur (13e), opposés dans le dernier quart de finale.

L'autre demi-finale opposera samedi Stefanos Tsitsipas (6e) et Grigor Dimitrov (17e).

Rattrapé dans la semaine par un 'virus à l'estomac' qui l'a considérablement affaibli, Djokovic, manifestement souffrant, s'en était sorti de justesse au tour précédent face au Néerlandais Tallon Griekspoor (23e) 4-6 7-6 (7/2) 6-4.

Vingt-quatre heures plus tard, le Serbe de 36 ans est apparu en meilleure forme. Rune l'a toutefois poussé dans ses retranchements en écartant une balle de match dans le deuxième set et en étirant la rencontre en trois manches.

Dans la salle parisienne, le no 1 mondial est de retour à la compétition après un mois et demi de pause post-24e trophée du Grand Chelem conquis à l'US Open en septembre, record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé. Dans la foulée de son triomphe à New York, il avait fait une incursion victorieuse en Coupe Davis.

Conséquence de la défaite de Rune : Alexander Zverev empoche le septième et avant-dernier billet pour le Masters de fin de saison à Turin (Italie) mi-novembre. Le Danois, lui, reste pour l'instant le mieux placé pour être celui qui complètera le casting.

/ATS