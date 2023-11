Dominic Stricker balaie Luca Nardi en moins d'une heure

Dominic Stricker (ATP 94e) n'a laissé aucune chance à l'Italien Luca Nardi (115e), qu'il a battu 4-1 4-1 4-2 en 54 minutes, lors de la 2e journée du Next Gen ATP Finals, le Masters des moins de 22 ans

A à Jeddah en Arabie saoudite, Stricker, huitième de finaliste à l'US Open en septembre dernier, surpris la veille par l'autre Italien du tournoi, Flavio Cobolli (100e), a remporté la première manche en 18 minutes.

Avec ce nouveau format, testé à l'occasion de ce 'Next Gen Masters', des sets en quatre jeux gagnants, le gaucher suisse a été encore plus rapide dans la deuxième manche, empochée en 16 minutes. La dernière, un peu plus longue, a duré 20 minutes.

Pour son dernier match de poule, le Bernois affrontera jeudi le Français Arthur Fils (ATP 36) et tête de série no 2.

/ATS