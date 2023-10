Dominic Stricker éliminé par Ugo Humbert

Le parcours de Dominic Stricker (ATP 96) aux Swiss Indoors de Bâle s'est arrêté à la hauteur des quarts de finale.

Le Bernois a été éliminé par Ugo Humbert (ATP 28) dans un duel de gauchers qui lui laissera un goût d'inachevé.

Battu 6-4 2-6 6-2, Dominic Stricker aurait dû, en effet, entamer la manche décisive avec un soupçon de rigueur en plus pour prendre la main dans ce quart de finale. Il convient toutefois de relever les mérites de son adversaire. Récent quart de finaliste à l'ATP 500 de Pékin et au Masters 1000 de Shanghaï, Ugo Humbert est en pleine confiance.

Le Lorrain a su, ainsi, élever son niveau de jeu dans le troisième set pour obtenir le droit de défier Hubert Hurkacz (ATP 11) samedi. Il a notamment gagné les deux points les plus longs de cette manche, un de 26 coups pour s'offrir la balle de 2-0 à la relance et un autre de 35 coups pour mener 4-2 15/0. Deux points qui ont fait très 'mal' à son adversaire...

Au lendemain de sa très belle victoire contre le no 8 mondial Casper Ruud, Dominic Stricker a toutefois confirmé qu'il était bien capable aujourd'hui d'évoluer au plus haut niveau. Sa semaine aux Swiss Indoors valide en quelque sorte son huitième de finale à l'US Open. Battu lors de tous ses matches disputés entre New York et Bâle, le gaucher est venu cueillir à la Halle St-Jacques les 90 points ATP qui lui permettront de bâtir un programme ambitieux en 2025 pour sa première véritable année sur le Circuit de l'ATP Tour.

Mais avant de songer à l'année prochaine, il lui reste à conclure sa saison en beauté le mois prochain lors des lucratives Nex Gen ATP Finals de Jeddah. Il n'y aura pas de points ATP à gagner, mais une - très - belle poignée de dollars.

