Dominic Thiem rangera sa raquette à la fin de l'année

Dominic Thiem mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. L'Autrichien de 30 ans l'a confirmé vendredi sur les réseaux sociaux.

'J'ai une annonce très importante, triste et belle à la fois à vous faire: la saison 2024 sera ma dernière', a déclaré Thiem dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Parmi les raisons derrière cette décision 'mûrement réfléchie', il invoque l'état de son poignet mais aussi 'un sentiment profond' qui l'anime depuis 'un long moment'.

Thiem restera dans l'histoire comme l'un des joueurs de tennis les plus célèbres d'Autriche. Le Viennois a été seulement le troisième joueur de son pays à entrer dans le top 10 mondial. De mars 2020 à février 2021, il a occupé la troisième place, son meilleur classement en carrière.

Champion à l'US Open 2020

Le droitier a remporté 17 titres sur le circuit ATP, dont un tournoi du Grand Chelem, l'US Open 2020. Ce succès à New York, le plus grand de la carrière de Thiem aura aussi été son dernier. Après une grave blessure au poignet droit contractée en juin 2021, il n'a plus jamais réussi à retrouver les sommets.

Il n'a atteint qu'une seule finale sur le circuit depuis, perdue devant son public à Kitzbühel en juillet dernier. L'Autrichien était retombé entre-temps à la 352e place du classement ATP. Il est actuellement 117e mondial.

Les spéculations croissantes ont incité Thiem à annoncer la fin de sa carrière. Sa tournée d'adieux devrait commencer à Roland-Garros, où il a atteint deux fois la finale, en 2018 et en 2019, toutes deux perdues face à Rafael Nadal.

