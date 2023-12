« Epuisé », Kyrgios voudrait « arrêter de jouer »

'Si ça ne tenait qu'à moi, je ne voudrais plus vraiment jouer, pour être honnête': se disant 'épuisé' par les trois opérations subies ces dernières années, a déclaré Nick Kyrgios.

A 28 ans, il a estimé qu'il ne se voyait jouer encore au tennis qu'un an ou deux.

Le fantasque Australien s'est fait opérer du genou en janvier, puis a renoncé à revenir à Wimbledon, un tournoi dont il avait été finaliste en 2022 face à Novak Djokovic, après s'être déchiré un ligament du poignet.

Depuis le tournoi de Tokyo en octobre 2022 (défaite en quart face à Taylor Fritz), il n'a disputé qu'une rencontre (une défaite en juin 2023 à Stuttgart face au Chinois Yibing Wu), et a dû se résoudre samedi à déclarer forfait pour l'Open d'Australie qui aura lieu en janvier prochain.

'Je suis épuisé, fatigué. J'ai dû subir trois opérations', a déclaré cette semaine le joueur au podcast 'On Purpose with Jay Shetty'. 'J'ai toujours voulu avoir une famille, mais je ne veux pas souffir', poursuit le joueur, 13e joueur mondial, son meilleur classement, en 2016.

'Si ça ne tenait qu'à moi, je ne voudrais plus jouer, pour être honnête. Il faut que je continue, j'ai encore beaucoup à donner, mais moi, je ne veux plus jouer', ajoute le joueur. 'Quand je me lève, je ne peux pas faire un pas sans avoir mal'.

'Je ne veux plus jouer qu'un an ou deux, revenir au top et partir quand je le veux', a conclu le joueur. 'Je détesterais subir une nouvelle opération ou quelque chose comme ça, mais je pense que je peux encore avoir une ou deux bonnes années'.

/ATS