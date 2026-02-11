Fatigué, Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

Le récent finaliste de l'Open d'Australie Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'ATP 500 de ...
Fatigué, Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

Fatigué, Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

Photo: KEYSTONE/AP/Dar Yasin

Le récent finaliste de l'Open d'Australie Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'ATP 500 de Doha (16-21 février).

L'ex-no1 mondial a pris cette décision en raison d'une 'importante fatigue', ont annoncé mercredi les organisateurs du tournoi sur Instagram.

L'actuel 3e du classement ATP devait disputer au Qatar son premier tournoi depuis sa finale à Melbourne, où le patron du circuit Carlos Alcaraz (ATP 1) l'a privé le 1er février d'un 25e titre record en Grand Chelem. Il devrait faire son retour sur le circuit ATP au Masters 1000 d'Indian Wells (4-15 mars).

En l'absence du Serbe, qui se concentre à 38 ans presque exclusivement sur les Masters 1000 et les tournois du Grand Chelem, les principales têtes d'affiche à Doha seront Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui disputeront tous deux leur premier tournoi depuis l'Open d'Australie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Tennis    Actualisé le 11.02.2026 - 12:59

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Tennis    Actualisé le 07.02.2026 - 15:04

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 17:59

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 05:21

Articles les plus lus

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Tennis    Actualisé le 05.02.2026 - 20:47

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 05:21

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 17:59

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Tennis    Actualisé le 07.02.2026 - 15:04

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 18:47

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Tennis    Actualisé le 05.02.2026 - 20:47

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 05:21

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 17:59

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 14:29

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 14:37

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 18:47

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Tennis    Actualisé le 05.02.2026 - 20:47