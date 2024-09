Feu vert à un projet d'extension controversé

Wimbledon a reçu vendredi l'autorisation de poursuivre son projet d'agrandissement controversé.

Celui-ci triplera quasiment la superficie du site du tournoi du Grand Chelem situé au sud-ouest de Londres.

La proposition du All England Club, qui organise le tournoi sur herbe, de construire 39 nouveaux courts - dont un d'une capacité de 8000 places - sur le site adjacent de l'ancien Wimbledon Park Golf Club a été approuvée vendredi par le maire adjoint de Londres chargé de l'urbanisme, Jules Pipe.

Les plans avaient été soumis pour la première fois en 2021. Mais le projet s'était heurté à une forte opposition locale de la part notamment de l'association 'Save Wimbledon Park' et de manifestants écologistes.

Les qualifications à Wimbledon

Le All England Club avait de son côté justifié son projet d'extension par la volonté d'organiser les qualifications du tournoi, qui se déroulent actuellement à Roehampton à environ cinq kilomètres, sur le site même de Wimbledon.

'Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties pour donner vie à cette vision, en réalisant l'une des plus grandes transformations sportives de Londres depuis les Jeux olympiques de 2012 et en assurant l'avenir de Wimbledon au sommet du sport mondial', a déclaré la présidente du All England Club Debbie Jevans

/ATS