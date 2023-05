Fin de la collaboration entre Philippoussis et Tsitsipas

L'Australien Mark Philippoussis a mis fin à sa collaboration avec le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Cette décision tombe quelques jours seulement avant le début de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

'Merci pour cette occasion de faire partie de ton équipe', a écrit sur son compte Instagram l'ancien finaliste de Wimbledon et de l'US Open, âgé de 46 ans, sans expliquer sa décision. 'C'était une balade et une expérience formidables, et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble en si peu de temps', a ajouté l'Australien d'origine grecque.

Finale perdue

Philippoussis avait rejoint le père de Tsitsipas, Apostolos, sur le banc des entraîneurs du Grec en milieu de saison dernière. Il l'avait aidé à atteindre la finale de l'Open d'Australie, que Tsitsipas avait perdu face au Serbe Novak Djokovic en janvier.

Tsitsipas (24 ans) a atteint la finale du tournoi parisien en 2021. Cette saison, pour sa préparation sur terre battue, il reste sur une finale à Barcelone (battu par l'Espagnol Carlos Alcaraz), une demi-finale à Rome et deux quarts de finale à Madrid et Monte-Carlo.

/ATS