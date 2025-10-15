Fin de saison pour Dominic Stricker

Dominic Stricker s'est déchiré le ligament interne du genou droit. Selon son management, le ...
Fin de saison pour Dominic Stricker

Fin de saison pour Dominic Stricker

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Dominic Stricker s'est déchiré le ligament interne du genou droit. Selon son management, le Bernois de 23 ans devra faire une pause jusqu'à la fin de la saison.

La blessure s'est produite vendredi dernier, lors des quarts de finale du Challenger de Roanne. Stricker a dû abandonner après une chute et n'a pas pu terminer son match face au Croate Matej Dodig.

Si le processus de guérison se déroule comme prévu, Stricker sera absent pendant deux mois. 'Bien sûr, ce n'est pas une situation facile pour moi, d'autant plus que je remontais la pente sur le plan sportif. Mais c'est ainsi dans le sport de haut niveau', a déclaré le Bernois.

Ce dernier compte tirer le meilleur parti de la situation et continuer à se battre. Il ne se fera pas opérer et la guérison sera traitée de manière conservatrice. Par le passé, Carlo Janka avait lui aussi décidé de ne pas se faire opérer des ligaments en 2017 après une chute à Diavolezza.

/ATS
 

Actualités suivantes

WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

Tennis    Actualisé le 15.10.2025 - 12:53

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

Tennis    Actualisé le 14.10.2025 - 10:19

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

Tennis    Actualisé le 13.10.2025 - 12:39

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 15:09

Articles les plus lus

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 13:21

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 15:09

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

Tennis    Actualisé le 13.10.2025 - 12:39

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

Tennis    Actualisé le 14.10.2025 - 10:19

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:47

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 13:21

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 15:09

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

Tennis    Actualisé le 13.10.2025 - 12:39

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 16:37

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:41

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:47

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 13:21