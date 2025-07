Fritz, Ruud et Shapovalov aux Swiss Indoors

Les Swiss Indoors de Bâle annoncent la présence de nouvelles stars. Du 18 au 26 octobre, Taylor Fritz, Casper Ruud et Denis Shapovalov seront également présents dans la cité rhénane.

Taylor Fritz est l'une des grandes stars de ces douze derniers mois. L'Américain a atteint pour la première fois une finale de Grand Chelem à l'US Open et a récemment été stoppé en demi-finale par Carlos Alcaraz à Wimbledon. Avec le numéro 4 mondial Fritz, Ben Shelton (ATP 7) et Holger Rune (ATP 8), trois joueurs du top 10 ont assuré leur présence.

Le Norvégien Casper Ruud (ATP 11) apprécie la Suisse puisqu'il a déjà triomphé cinq fois à Genève et à Gstaad, mais sur terre battue, sa surface de prédilection. Le Canadien Denis Shapovalov (ATP 28) a prouvé sa forme croissante il y a dix jours en remportant le tournoi de Los Cabos.

Jakub Mensik (ATP 17), Arthur Fils (ATP 18) et João Fonseca (ATP 47), trois des protagonistes les plus passionnants de la 'Next Gen', seront également là.

La liste définitive des participants - à l'exception des wild cards - sera connue le 22 septembre.

/ATS