Geneva Open: Djokovic qualifié pour les quarts de finale

Novak Djokovic (ATP 6) tient son premier succès de l'année sur terre battue. Le Serbe s'est hissé en quart de finale du Geneva Open en battant Marton Fucsovics (ATP 134) 6-2 6-3 mercredi au 2e tour.

Battu dès son entrée en lice tant à Monte-Carlo qu'à Madrid, Novak Djokovic n'avait pas remporté le moindre match sur cette surface depuis le 4 août 2024 et cette historique finale des Jeux olympiques de Paris gagnée face à Carlos Alcaraz. L'enjeu était forcément moindre mercredi, mais l'envie de bien faire tout aussi grande.

Le Serbe, qui fêtera donc ses 38 ans jeudi sur le court du Parc des Eaux-Vives, a plus que jamais besoin de matches et de victoires. Toujours autant motivé à l'idée de pouvoir conquérir un 100e titre, et surtout un 25e trophée majeur, il a l'occasion de lancer enfin sa saison à Genève, où il avait atteint les demi-finales l'an dernier.

Son premier objectif est rempli. En battant Marton Fucsovics, Novak Djokovic est assuré de disputer plus d'un match cette semaine. Le deuxième, jeudi en quart de finale, lui permettra d'en savoir un peu plus sur son état de forme. Il se frottera à l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 39), tombeur du Serbe au 2e tour à Madrid.

