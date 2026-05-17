Geneva Open: Wawrinka en lice lundi à 18h

Stan Wawrinka (ATP 125) entamera son dernier Geneva Open lundi, sur le coup de 18h. Le Vaudois ...
Geneva Open: Wawrinka en lice lundi à 18h

Geneva Open: Wawrinka en lice lundi à 18h

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Stan Wawrinka (ATP 125) entamera son dernier Geneva Open lundi, sur le coup de 18h. Le Vaudois de 41 ans affrontera Raul Brancaccio (ATP 240) au 1er tour.

Titré en 2016 et en 2017 sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, Stan Wawrinka aurait dû affronter Alejandro Tabilo (ATP 35) pour son entrée en lice. Le forfait du solide Chilien n'est certainement pas pour lui déplaire.

Raul Brancaccio, repêché en tant que 'lucky loser' après avoir été battu au 2e tour des qualifications dimanche, a certes remporté un titre sur le circuit Challenger en avril, sur terre battue (Minorque). Mais l'Italien, 29 ans et jamais mieux classé que 121e à l'ATP, n'a rien d'un foudre de guerre.

Stan Wawrinka disputera pour la sixième fois le Geneva Open, tournoi dans lequel il affiche un bilan de 10 succès pour trois défaites. Il n'y a été battu qu'une seule fois dès son entrée en lice, lors de sa dernière apparition en 2019. Alors exempté de 1er tour, il avait été battu par le Bosnien Damir Dzumhur en 8e de finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cinquante ans après Panatta, Sinner triomphe à Rome

Cinquante ans après Panatta, Sinner triomphe à Rome

Tennis    Actualisé le 17.05.2026 - 19:34

Wawrinka affrontera finalement un « lucky loser » au 1er tour

Wawrinka affrontera finalement un « lucky loser » au 1er tour

Tennis    Actualisé le 17.05.2026 - 15:50

Svitolina sacrée pour la troisième fois à Rome

Svitolina sacrée pour la troisième fois à Rome

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 21:33

Sinner en finale à Rome, face à Ruud

Sinner en finale à Rome, face à Ruud

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 16:40

Articles les plus lus

Wawrinka: « J'ai besoin d'essayer de repousser mes limites »

Wawrinka: « J'ai besoin d'essayer de repousser mes limites »

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 16:09

Sinner en finale à Rome, face à Ruud

Sinner en finale à Rome, face à Ruud

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 16:40

Svitolina sacrée pour la troisième fois à Rome

Svitolina sacrée pour la troisième fois à Rome

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 21:33

Wawrinka affrontera finalement un « lucky loser » au 1er tour

Wawrinka affrontera finalement un « lucky loser » au 1er tour

Tennis    Actualisé le 17.05.2026 - 15:50

Wawrinka-Baez au 1er tour à Genève

Wawrinka-Baez au 1er tour à Genève

Tennis    Actualisé le 15.05.2026 - 19:14

Wawrinka: « J'ai besoin d'essayer de repousser mes limites »

Wawrinka: « J'ai besoin d'essayer de repousser mes limites »

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 16:09

Sinner en finale à Rome, face à Ruud

Sinner en finale à Rome, face à Ruud

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 16:40

Svitolina sacrée pour la troisième fois à Rome

Svitolina sacrée pour la troisième fois à Rome

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 21:33

WTA 1000: Svitolina rejoint Gauff en finale à Rome

WTA 1000: Svitolina rejoint Gauff en finale à Rome

Tennis    Actualisé le 15.05.2026 - 08:59

Zverev forfait pour l'ATP 500 de Hambourg

Zverev forfait pour l'ATP 500 de Hambourg

Tennis    Actualisé le 15.05.2026 - 16:58

Wawrinka-Baez au 1er tour à Genève

Wawrinka-Baez au 1er tour à Genève

Tennis    Actualisé le 15.05.2026 - 19:14

Wawrinka: « J'ai besoin d'essayer de repousser mes limites »

Wawrinka: « J'ai besoin d'essayer de repousser mes limites »

Tennis    Actualisé le 16.05.2026 - 16:09