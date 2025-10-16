Golubic en quarts de finale pour son anniversaire

Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses ...
Golubic en quarts de finale pour son anniversaire

Golubic en quarts de finale pour son anniversaire

Photo: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON

Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses 33 ans, la Zurichoise a battu Marie Bouzkova (WTA 41) 1-6 6-2 7-6 (7/3).

La partie était mal emmanchée pour la droitière qui a laissé filer le premier set 6-1. Heureusement, elle a su se ressaisir dans le deuxième en breakant son adversaire à deux reprises.

Le troisième set fut un festival de breaks et Golubic a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service et à 6-5. Menée 2-1 dans le tie-break, la Zurichoise a remporté cinq points d'affilée pour s'offrir quatre balles de match. Elle a finalement conclu sur sa deuxième après 2h47 de combat pour un joli cadeau d'anniversaire.

Vendredi, Golubic affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'une fois, en 2023 à l'Open d'Australie, au 3e tour. Golubic s'était inclinée 6-0 7-6.

Pour Golubic, les points qu'elle accumule à Osaka sont importants. Son objectif ces prochaines semaines est de ne pas sortir du top 100 et de pouvoir ainsi participer aux tournois du Grand Chelem l'année prochaine sans passer par les qualifications.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fin de saison pour Dominic Stricker

Fin de saison pour Dominic Stricker

Tennis    Actualisé le 16.10.2025 - 08:29

WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

Tennis    Actualisé le 15.10.2025 - 12:53

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

Tennis    Actualisé le 14.10.2025 - 10:19

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

Tennis    Actualisé le 13.10.2025 - 12:39

Articles les plus lus

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 15:09

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

Tennis    Actualisé le 13.10.2025 - 12:39

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

Tennis    Actualisé le 14.10.2025 - 10:19

WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

Tennis    Actualisé le 15.10.2025 - 12:53

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 13:21

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 15:09

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic

Tennis    Actualisé le 13.10.2025 - 12:39

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée

Tennis    Actualisé le 14.10.2025 - 10:19

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:41

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:47

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 13:21

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 12.10.2025 - 15:09