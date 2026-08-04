Golubic se hisse au 3e tour au WTA 1000 à Toronto

Viktorija Golubic (WTA 51) s'est imposé mardi lors du 2e tour du WTA 1000 à Toronto. La Suissesse a dominé la Croate Donna Vekic (WTA 35) 5-7 6-2 6-3 en 2h17.

Après un premier set frustrant qui lui a échappé alors qu'elle menait 5-4 30-30 sur son service, la Zurichoise a réagi d'entrée en deuxième manche. Elle a breaké d'entrée la vice-championne olympique 2024, avant de récidiver quatre jeux plus tard pour mener 5-1 et facilement remporter la mise.

Dans le set décisif, Vekic a cédé trois jeux de service d'affilée pour permettre à Golubic de se hisser pour la deuxième fois en 2026 au troisième tour d'un WTA 1000, après celui perdu à Rome début mai face à la Russe Mirra Andreeva, qui s'est par la suite imposée à Roland-Garros.

Au 3e tour, Golubic fera à une sextuple lauréate en Grand Chelem. Elle affrontera la tête de série no 7 et 8e mondiale Iga Swiatek, qui l'a battue lors de leurs deux affrontements sur court en dur.

/ATS