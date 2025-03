Grigor Dimitrov de la partie

Après Casper Ruud, le Geneva Open tient une deuxième tête d'affiche. Grigor Dimitrov (ATP 15) a confirmé sa présence pour la dixième édition du tournoi qui se déroulera du 17 au 24 mai prochain.

Finaliste du Geneva Open en 2023 face à Nicolas Jarry, l’ancien no 3 mondial est l’un des joueurs les plus appréciés du Circuit. La pureté de son revers et le classicisme de son jeu ont ravi tous les publics. Grigor Dimitrov a, par ailleurs, noué une relation particulière avec Genève. En 2010, il avait, en effet, remporté le Challenger organisé par le TC Drizia-Miremont alors qu’il était âgé de 19 ans et était classé 285e mondial.

Depuis ce premier succès, Grigor Dimitrov s’est bâti un très beau palmarès riche de 9 titres, dont le Masters 2017 à Londres et le Masters 1000 de Cincinnati la même année. Il a, par ailleurs, disputé trois demi-finales dans les tournois du Grand Chelem, à Wimbledon en 2014, à l’Open d’Australie en 2017 et à l’US Open en 2019.

/ATS