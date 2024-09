Grigor Dimitrov et Taylor Fritz en quarts de finale

Grigor Dimitrov (no 9) et Taylor Fritz (no 12) sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale dans un tableau très ouvert. Le Bulgare et l’Américain ont vraiment une carte à jouer.

Grigor Dimitrov s’est imposé 6-3 7-6 (7/3) 1-6 3-6 6-3 après un combat de 3h39’ devant Andrey Rublev (no 9). Le Bulgare a su retrouver ses esprits à l’entame du cinquième set pour fermer la porte au Russe et pour se hisser une deuxième fois a ce stade des quarts de finale à New York. A 33 ans, l’homme au revers de cristal veut croire que son heure sonnera enfin dans un tournoi du Grand Chelem.

Taylor Fritz, pour sa part, a battu en quatre sets, 3-6 6-4 6-3 6-2 un Casper Ruud (no 8) qui ne s’est jamais remis de la perte du deuxième set. Le break concédé à 5-4 a coupé les ailes du Norvégien. Comme Dimitrov, Fritz jouera mardi son deuxième quart de finale à New York. Le no 1 américain rêve bien sûr d’offrir à son pays un titre attendu depuis... 23 ans.

/ATS