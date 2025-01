Henry Berner titré chez les juniors

Henry Bernet s'est offert un superbe cadeau le jour de son 18e anniversaire. Le Bâlois a cueilli le titre juniors de l'Open d'Australie en battant l'Américain Benjamin Willwerth 6-3 6-4 en finale.

No 6 mondial chez les juniors, Henry Bernet a survolé les débats face au 22e de la hiérarchie dans cette catégorie d'âge. Il a conclu cette finale en moins de 75' de jeu, effaçant les 2 balles de break auxquelles il a fait face et convertissant 3 de 10 opportunités qu'il s'est procurées sur le service adverse.

Henry Bernet aura maîtrisé son sujet à Melbourne, où il n'a concédé qu'un seul set - le premier de son 8e de finale - en six matches. Le Bâlois en est désormais à 12 succès consécutifs, lui qui avait entamé la saison en remportant le tournoi junior de Traralgon en préparation à cet Open d'Australie.

Un Open d'Australie dans lequel il a écrit une page d'histoire du tennis helvétique: jamais encore un Suisse - ou une Suissesse - n'avait conquis de titre chez les juniors à Melbourne. Henry Bernet est aussi le premier Suisse sacré chez les juniors dans un Majeur depuis le triomphe de Dominic Stricker à Paris en 2020.

Doté d'un revers à une main qui n'est pas sans rappeler un certain Roger Federer, Henry Bernet fait donc mieux que l'homme aux 20 titres du Grand Chelem en s'imposant à Melbourne chez les juniors. Les comparaisons ne manqueront pas entre les deux joueurs qui ont fait leurs classes au sein du TC OId Boys. D'autant plus que Henry Bernet bénéficie désormais des conseils de Severin Lüthi, et qu'il vient de signer auprès d'un équipementier suisse dont Roger Federer est l'un des actionnaires.

