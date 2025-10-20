Henry Bernet défiera Jakub Mensik dès 20h à Bâle

Henry Bernet (ATP 479) vivra son baptême du feu dans un tournoi ATP lundi soir à Bâle. Le champion ...
Henry Bernet défiera Jakub Mensik dès 20h à Bâle

Henry Bernet défiera Jakub Mensik dès 20h à Bâle

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Henry Bernet (ATP 479) vivra son baptême du feu dans un tournoi ATP lundi soir à Bâle. Le champion junior de l'Open d'Australie 2025 sera en lice dès 20h sur le Center Court de la Halle St-Jacques.

Le Bâlois de 18 ans fera face à un sacré défi, un peu plus d'un mois après avoir fait ses débuts en Coupe Davis à Bienne face à l'Inde. Il défiera la tête de série no 7 du tableau, le Tchèque Jakub Mensik (ATP 19), vainqueur du Masters 1000 de Miami ce printemps.

Cette partie sera précédée de la cérémonie d'ouverture, qui sera marquée par le retour à Bâle du vainqueur du dernier European Song Contest 'JJ'. Un deuxième Suisse jouera par ailleurs son 1er tour lundi: le qualifié Remy Bertola (ATP 259) se frottera à l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) aux alentours de 16h sur le court 1. Stan Wawrinka devrait quant à lui entrer en lice mardi.

/ATS
 

