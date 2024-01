Holger Rune se sépare déjà de Severin Lüthi

Severin Lüthi ne fait déjà plus partie du staff d'entraîneurs de Holger Rune. Le numéro 7 mondial et l'ancien coach de Roger Federer mettent fin à leur collaboration après un peu plus d'un mois.

La mère et manager du Danois, Aneke Rune, a rendu la séparation publique. 'Le timing avec Severin n'était pas optimal', a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision danoise TV 2 Sport. Holger a selon elle besoin d'un entraîneur qui soit toujours avec lui et d'un 'supercoach'. C'est-à-dire Boris Becker, qui fait partie du staff depuis le mois d'octobre. La mère a justifié la séparation par le fait que Lüthi ne pouvait pas couvrir suffisamment de semaines pour donner à son fils la continuité nécessaire.

La collaboration avec Lüthi a donc été de très courte durée. Le 20 décembre, l'engagement du Bernois de 48 ans a été annoncé. Lüthi a ensuite accompagné Rune à l'Open d'Australie. Mais le premier tournoi du Grand Chelem a été décevant pour le Danois, qui a été éliminé dès le 2e tour par le Français Arthur Cazaux (ATP 83).

La place de Lüthi dans l'équipe d'entraîneurs est désormais occupée par une vieille connaissance de Rune. Outre Boris Becker, le Danois Kenneth Carlsen s'occupera de son compatriote, avec qui il avait déjà travaillé lorsque Rune était junior. 'Avec cette constellation, Holger obtient le +flow+ qu'il souhaite pour son développement et sa stabilité', espère la mère Aneke Rune.

/ATS