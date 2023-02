Hüsler battu par un invité néerlandais

Marc-Andrea Hüsler (ATP 47) a chuté dès son entrée en lice à Rotterdam. Le no 1 helvétique s'est incliné 6-3 7-5 face à l'invité néerlandais Gijs Brouwer (ATP 160).

Le Zurichois a été nettement dominé dans ce duel de gauchers, par un joueur de 26 ans pourtant jamais mieux classé que 144e par l'ATP. Il ne s'est ainsi procuré qu'une seule balle de break dans ce 1er tour, dans le quatrième jeu du deuxième set, qu'il n'est pas parvenue à convertir.

Marc-Andrea Hüsler a pour sa part concédé à deux reprises son service, la première dans le sixième jeu de la manche initiale et la seconde à 5-5 dans le second set. Il échoue ainsi d'entrée pour la deuxième fois en quatre tournois disputés cette année, et n'améliorera donc pas son meilleur classement obtenu ce lundi.

/ATS