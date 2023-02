Hüsler grimpe à la 49e place mondiale

Marc-Andrea Hüsler fait désormais partie des 50 meilleurs joueurs du monde. Le gaucher zurichois de 26 ans a gagné quatre places au classement ATP pour figurer en 49e position ce lundi.

Sa progression de la semaine n'est pas liée à ses deux succès obtenus à Trèves en Allemagne, où il a mené la Suisse à la victoire en Coupe Davis vendredi et samedi. Elle est due aux lourdes chutes d'Alexander Bublik, Emil Ruusuvuori et Albert Ramos-Viñolas qui ont tous perdu plus de dix places pour se rerouver derrière lui.

Mais Marc-Andrea Hüsler trouve là la juste récompense de ses immenses progrès. Encore classé 186e début 2022, il a fait une première apparition dans le top 100 en juillet avant de s'y installer durablement en août après avoir atteint les demi-finales à Winston-Salem. Son sacre à Sofia début octobre lui avait permis de grimper de 31 places pour se retrouver 66e.

/ATS