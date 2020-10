Iga Swiatek en finale

Iga Swiatek (WTA 54) est la première finaliste du simple dames à Roland-Garros. La Polonaise a dominé la qualifiée argentine Nadia Podoroska (WTA 131) 6-2 6-1 en 70' dans la demi-finale des outsiders.

Titrée chez les juniors à Wimbledon en 2018 grâce à un succès sur la Schaffhousoise Leonie Küng, Iga Swiatek jouera donc à 19 ans sa première finale majeure chez les 'grandes'. La Polonaise n'en a d'ailleurs disputé qu'une seule jusqu'ici sur le circuit, au printemps 2019 à Lugano où elle avait subi la loi de Polona Hercog.

Iga Swiatek, qui avait tout de même déjà brillé en Grand Chelem (8es de finale à Roland-Garros en 2019 et à Melbourne en janvier), est la deuxième Polonaise à atteindre une finale de 'Major' dans l'ère Open. Seule la jeune retraitée Agnieszka Radwanska, finaliste malheureuse en 2012 à Wimbledon, y était parvenue.

Impressionnante tant face à Simona Halep (no 1) au 4e tour que face à Martina Trevisan (WTA 159) dans un quart de finale dont elle était la favorite, Iga Swiatek a encore une fois maîtrisé son sujet jeudi. Bien plus relâchée que Nadia Podoroska, elle a survolé les débats. Elle a concédé un seul break, alors qu'elle menait déjà 6-2 4-0.

La prometteuse Polonaise, qui n'a pas perdu le moindre set dans ses six premiers matches, retrouvera le rôle d'outsider samedi en finale. Elle se mesurera à la double lauréate de Wimbledon Petra Kvitova (no 7) ou à la championne d'Australie 2020 Sofia Kenin (no 4), qui n'ont toutefois jamais disputé non plus de finale à Paris.

/ATS