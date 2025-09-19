Inépuisable, Paolini qualifie l'Italie pour une 3e finale de rang

L'Italie s'est qualifiée vendredi pour sa 3e finale consécutive en BJK Cup. Elle a été sauvée de justesse par sa no 1 Jasmine Paolini (WTA 8), qui a gagné en simple et en double contre l'Ukraine.

A 6-3 4-2 pour Elina Svitolina (13e) dans le deuxième simple, la situation semblait désespérée pour la sélection transalpine, menée 1-0 après la nette victoire de Marta Kostyuk (26e) contre Elisabetta Cocciaretto (91e) plus tôt dans la journée (6-2 6-3).

Mais Paolini s'est rebellée in extremis sur le court en dur de Shenzhen, où se déroule pour la première fois la phase finale de la principale compétition féminine par équipes du tennis mondial.

La droitière toscane de 29 ans a réussi à débreaker pour recoller à 4-4 et n'a plus laissé le moindre jeu à Svitolina dans la deuxième manche.

Le début du troisième set a été très serré: Paolini a écarté pas moins de cinq balles de break dans le deuxième jeu, long de 16'42, pour conserver son service (1-1).

Malgré un ultime baroud d'honneur de Svitolina, qui a remonté un break de retard pour recoller à 4-4, la no 1 italienne a aussitôt rebreaké sur un jeu blanc avant de conclure la partie sur son service (6-4), au bout de près de deux heures et demie de combat.

Paolini et sa compatriote Errani, cinquièmes mondiales en double, ont ensuite fait respecter la logique du classement pour vaincre Lyudmyla Kichenok et Marta Kostyuk 6-2 6-3 et priver ainsi leurs adversaires d'une première finale en BJK Cup.

L'Italie affrontera en finale les Etats-Unis (18 titres en BJK Cup) ou la Grande-Bretagne, battues quatre fois en finale du temps où la compétition s'appelait encore Fed Cup et se disputait selon un format différent.

Américaines et Britanniques s'affrontent samedi à partir de 11h dans la seconde demi-finale.

