« J'avais des crampes dans tout le corps », regrette Alcaraz

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a été trahi par son corps vendredi en demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic. 'J'avais des crampes dans tout le corps', a-t-il expliqué.

- Que vous est-il arrivé au début du troisième set ?

'Je suis déçu de moi. J'étais arrivé pour jouer ce match en me sentant très bien physiquement, et j'ai eu des crampes à partir de la fin du deuxième set, début du troisième. C'était très décevant. Mais ça arrive et je dois faire avec. Les deux premiers sets avaient été vraiment très intenses. Les crampes ont commencé dans le bras. Au début du troisième set, j'ai commencé à avoir des crampes dans tout le corps, pas seulement dans les jambes. J'avais vraiment du mal à bouger dans le troisième set. Puis j'ai eu une petite chance dans le quatrième, mais c'était vraiment difficile. Ça me fait mal de quitter Roland-Garros comme ça, mais je suis un garçon positif et donc j'y vois une bonne expérience.'

- A quoi attribuez-vous ces crampes généralisées ?

'A la tension du match. J'étais très nerveux dès le début. Et puis les deux premiers sets ont été très intenses. De gros rallies, des amorties, des sprints... C'est une combinaison de beaucoup de choses. Mais le principal, c'est la tension que j'ai ressentie dans les deux premiers sets. Il faut tirer les leçons de ce genre de matches, de l'expérience de tels matchs. J'avais déjà eu des crampes en match, par exemple contre Stefanos Tsitsipas à l'US Open 2021 (Alcaraz s'était imposé en cinq manches, cédant la quatrième sur le score de 6-0) même si ce n'était pas de cette intensité. J'avais retenu la leçon à l'époque et j'en ferai autant cette fois.'

- Cette nervosité avait-elle quelque chose à voir avec le fait d'avoir Novak Djokovic en face ?

'Probablement (sourire). Il n'est jamais facile de jouer contre Novak, une légende de notre sport. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas nerveux en entrant sur le court pour affronter Novak, il ment. Déjà le fait de jouer une demi-finale de Grand Chelem rend nerveux. Mais encore plus lorsqu'il s'agit d'affronter Novak. Dans la journée, je ne me suis pas senti différent. J'étais comme les autres jours, peut-être un peu plus nerveux à l'idée de jouer contre Novak, mais rien d'exceptionnel. Mais sur le court, Novak te demande le maximum... J'espère que la prochaine fois que je jouerai contre lui, je serai différent, mais la nervosité sera là.'

- Avez-vous pensé à abandonner ?

'J'aurais eu honte. J'étais en demi-finale d'un Grand Chelem ! Alors abandonner aurait été très dur. Dans le quatrième set, je me donnais 1% de chances de pouvoir revenir, j'ai même eu une balle de break dans le premier jeu (sourire). Mais ensuite, j'ai juste continué de jouer, il n'était pas question d'abandonner.'

