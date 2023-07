Jabeur-Sabalenka en demi-finale à Wimbledon

Ons Jabeur (no 6) tient sa revanche.

La Tunisienne s'est hissée en demi-finale à Wimbledon en battant son 'bourreau' de la finale 2022 Elena Rybakina (no 3). Elle défiera la championne d'Australie Aryna Sabalenka (no 2) jeudi pour une place en finale. L'autre demi-finale mettra aux prises Elina Svitolina et Marketa Vondrousova.

Battue 3-6 6-2 6-2 par Elena Rybakina l'an dernier sur le gazon londonien pour sa première finale de Grand Chelem, Ons Jabeur a cette fois-ci renversé une situation compromise. Elle s'est imposée 6-7 (5/7) 6-4 6-1 devant la Kazakhe pour atteindre pour la troisième fois de sa carrière le dernier carré d'un tournoi majeur.

La Tunisienne, qui avait également échoué en finale de l'US Open en 2022, a témoigné d'une grande maîtrise mercredi. Dos au mur à 6-7 4-4, elle a forcé la décision en s'adjugeant cinq jeux consécutifs pour mener 3-0 dans le troisième set. Elle a enfoncé le clou en signant un dernier break dans l'avant-dernier jeu du match.

Sabalenka impressionne

Aryna Sabalenka, qui mène 3-1 dans son face-à-face avec Ons Jabeur, a connu moins de difficultés pour prendre la mesure de Madison Keys (no 25) sur le court no 1. Privée de tournoi l'an dernier - comme tous les Russes et Bélarusses - en raison de la guerre en Ukraine, elle a dominé l'Américaine 6-2 6-4.

La Bélarusse s'est certes retrouvée menée 2-4 dans la deuxième manche, mais elle a alors su élever son niveau de jeu pour empocher les quatre derniers jeux. L'enjeu sera par ailleurs double pour elle jeudi: Aryna Sabalenka s'emparera en effet de la 1re place mondiale aux dépens d'Iga Swiatek si elle atteint la finale.

/ATS