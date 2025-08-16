Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Le parcours de Térence Atmane, sensation du Masters 1000 de Cincinnati, a pris fin samedi. ...
Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Photo: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS

Le parcours de Térence Atmane, sensation du Masters 1000 de Cincinnati, a pris fin samedi. Le Français a été stoppé en demi-finale par le no 1 mondial Jannik Sinner 7-6 (7/4) 6-2.

Atmane (23 ans), qui a tenu le choc dans le premier set face au tenant du titre, va tout de même bondir au prochain classement mondial, de la 136e à la 70e place au moins.

Sinner, victorieux de ses 26 derniers matches sur dur, disputera lui la finale du tournoi lundi soit face à son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, soit face à l'Allemand Alexander Zverev, avant de se tourner vers l'US Open (24 août - 7 septembre).

/ATS
 

