« Je pense que je serai à Roland Garros », espère Nadal

Rafael Nadal (ATP 305) n'a pas encore pris une décision définitive.

Mais il pense disputer Roland-Garros (26 mai-9 juin) une dernière fois, 'le tournoi le plus important de (sa) carrière', a-t-il déclaré samedi après sa défaite au 2e tour du Masters 1000 de Rome.

'Il y a deux options, l'une c'est de dire +je ne joue pas assez bien, je ne suis pas prêt+ et alors la décision est de ne pas jouer Roland-Garros', a expliqué l'ancien no 1 mondial après sa défaite face à Hubert Hurkacz 6-1 6-3. 'L'autre (option) est d'accepter où j'en suis maintenant, de travailler de la bonne façon pour être prêt dans deux semaines', a poursuivi le gaucher majorquin.

'La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Si je dois vous dire ce que je pense en ce moment, je pense que je serai à Roland Garros pour donner le meilleur de moi-même', a poursuivi l'Espagnol, vainqueur à 14 reprises en son jardin parisien.

'Physiquement j'ai des problèmes, mais pas assez sérieux pour dire que je ne jouerai pas le tournoi le plus important de ma carrière. On va voir ce qui va se passer, comment je me sentirai demain, dans une semaine, je vais essayer d'être là', a-t-il conclu.

Nadal, bientôt 38 ans, a fait son retour sur le circuit le mois dernier après une pause forcée de plus de trois mois pour soigner une blessure abdominale. Il a chuté dès le 2e tour à Barcelone, a atteint les 8e de finale du Masters 1000 de Madrid, avant de chuter à nouveau dès son deuxième match à Rome.

/ATS