Jérôme Kym battu, la Suisse est menée 1-0 par l'Inde

La rencontre de Coupe Davis face à l'Inde n'aurait pas pu plus mal commencer pour l'équipe ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La rencontre de Coupe Davis face à l'Inde n'aurait pas pu plus mal commencer pour l'équipe de Suisse.

Son leader Jérôme Kym (ATP 155) s'est incliné 7-6 (7/5) 6-3 devant le no 2 indien Dhakshineswar Suresh (ATP 626) dans le match d'ouverture vendredi à Bienne.

Brillant 16e de finaliste du récent US Open, Jérôme Kym avait pourtant tout pour bien faire. Mais à force de manquer les occasions qu'il s'est procurées, l'Argovien a fini par craquer au pire des moments, face à un joueur qui a su exploiter tout son potentiel notamment au service (9 aces chacun dans ce match).

Dhakshineswar Suresh (25 ans) n'a ainsi gagné que 12 points sur le service adverse durant cette rencontre, mais il s'est montré bien plus efficace sur les points importants. Il a d'ailleurs converti sa première - et seule - balle de break pour mener 7-6 5-3, avant de conclure dans la foulée après tout juste 1h20.

Jérôme Kym a, lui, bénéficié de sept balles de break au total. Il en a notamment manqué deux à 2-2 dans la deuxième manche, puis deux autres à 3-3. Frustré, l'Argovien a craqué sur son propre service à 4-3, concédant son service blanc alors qu'il n'avait donc perdu que 8 points sur son engagement jusque-là...

La pression est donc forte sur les épaules de Marc-Andrea Hüsler (ATP 220). Le gaucher zurichois se frottera dans le deuxième simple à un adversaire plus aguerri, Sumit Nagal (ATP 290), qui faisait encore partie des 70 meilleurs joueurs du monde en juillet 2024. En cas de défaite de Hüsler, la Suisse se retrouverait dans une position des plus inconfortables...

/ATS
 

