Jérôme Kym et Marc-Andrea Hüsler en mission

Brillant lors du récent US Open, Jérôme Kym (ATP 155) aura l’honneur d’ouvrir les feux vendredi lors de la rencontre Suisse – Inde à Bienne. Le Zurichois affrontera Dhakshineswar Suresh (ATP 616).

Cette rencontre qui débutera à 14.00 sera suivie celle entre Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) et le no 1 indien Sumit Nagal (ATP 290). Le gaucher a été préféré à Dominic Stricker (ATP 244) pour la place de no 2 en simple. Ce deuxième simple s’avance comme le match capital de cette confrontation. Si Marc-Andrea Hüsler l’emporte, rien aloes ne s’opposera au succès de l’équipe de Suisse.

Severin Lüthi annonce, par ailleurs, les titularisations de Jakub Paul et de Dominic Stricker pour le double de samedi. Le capitaine a toutefois la possibilité de modifier la composition de son équipe samedi matin. En cas de succès, la Suisse conservera sa place au sein de l'élite en 2026.

