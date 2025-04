Karen Khachanov jouera le Geneva Open

Vice-champion olympique à Tokyo en 2021, Karen Khachanov (ATP 27) participera pour la première fois au Geneva Open.

Le Russe rejoint ainsi Taylor Fritz (ATP 4), le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10) et Grigor Dimitrov (ATP 17) dans la liste des engagés.

Victorieux du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2018, Karen Khachanov a joué par ailleurs deux demi-finales en Grand Chelem, à New York en 2022 et à Melbourne en 2023. Agé de 28 ans, il fut no 8 mondial en juillet 2019.

Karen Khachanov revient à Genève près de 12 ans après sa participation au Challenger indoor qui était organisé à la Queue d’Arve. Alors classé 511e mondial, il s’était incliné en quart de finale contre Jan-Lennard Struff.

La semaine prochaine, l’ATP communiquera l’entry list officielle pour cette dixième édition du Geneva Open. Les organisateurs bénéficieront par ailleurs de trois wild cards pour étoffer encore le tableau.

