Kilian Feldbausch remporte le Challenger de Kosice

Kilian Feldbausch (ATP 366) a cueilli son premier titre sur le front des Challengers. Le Genevois ...
Kilian Feldbausch remporte le Challenger de Kosice

Kilian Feldbausch remporte le Challenger de Kosice

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Kilian Feldbausch (ATP 366) a cueilli son premier titre sur le front des Challengers. Le Genevois de 20 ans a remporté le tournoi de Kosice.

En Slovaquie, Kilian Feldbausch a battu en finale 6-0 4-6 6-4 le Tchèque Martin Krumich (ATP 296). A la faveur de ce succès, le Genevois figurera lundi au 285e rang de l’ATP pour le meilleur classement de sa carrière.

Kilian Feldbausch entend désormais enchaîner. Il disputera mardi son premier tour au Challenger de Heilbronn, dans la banlieue de Stuttgart, contre le Croate Luka Mikrut (ATP 195).

/ATS
 

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