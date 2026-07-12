Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Kilian Feldbausch (ATP 262) n'a pas trouvé la clé à l'occasion de sa 1re apparition dans un ...
Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Kilian Feldbausch (ATP 262) n'a pas trouvé la clé à l'occasion de sa 1re apparition dans un tableau final de l'ATP Tour.

Le Genevois s'est incliné 6-1 1-6 6-3 face au Serbe Miomir Kecmanovic (59) lundi au Swiss Open de Gstaad.

Invité par les organisateurs du tournoi de l'Oberland bernois, Feldbausch a confirmé les attentes placées en lui, bousculant un adversaire qui avait été défait en cinq sets par le no 1 mondial Janik Sinner à Wimbledon. Après avoir concédé un premier set à sens unique, le droitier de 20 ans a profité de l'effondrement de Kecmanovic pour remporter la 2e manche, où il a été porté par un deuxième service irréprochable (100% de réussite!).

Dans le set décisif, Feldbausch a manqué une balle de break pour mener 2-0, avant de lui-même concéder son service au 5e jeu. Le vainqueur du tournoi Challenger à Kosice fin mai n'a ensuite pas réussi à renverser le cours de la partie, et a rendu les armes après 1h39 et un nouveau jeu de service perdu, son 5e du match.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 21:03

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 16:05

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 04:03

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 16:27

Articles les plus lus

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 14:13

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 16:27

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 04:03

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 16:05

L'artiste Muchova face à l'inarrêtable Noskova

L'artiste Muchova face à l'inarrêtable Noskova

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 04:03

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 14:13

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 16:27

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 04:03

Zverev met fin au rêve de Féry et file en finale

Zverev met fin au rêve de Féry et file en finale

Tennis    Actualisé le 10.07.2026 - 16:57

Sinner rejoint Zverev en finale

Sinner rejoint Zverev en finale

Tennis    Actualisé le 10.07.2026 - 19:55

L'artiste Muchova face à l'inarrêtable Noskova

L'artiste Muchova face à l'inarrêtable Noskova

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 04:03

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Stan Wawrinka face à Jaime Faria au premier tour

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 14:13