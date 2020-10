Kvitova domine Siegemund 6-3 6-3

Petra Kvitova (no 7) figure pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré à Roland-Garros. La Tchèque a dominé l'Allemande Laura Siegemund (WTA 66) 6-3 6-3 en quart de finale.

La gauchère de 30 ans, sacrée à deux reprises dans un tournoi majeur (Wimbledon 2011 et 2014) et finaliste malheureuse de l'Open d'Australie 2019, n'a ainsi toujours pas concédé le moindre set depuis le début de cette quinzaine. Elle affrontera jeudi en demi-finale une Américaine, la championne d'Australie Sofia Kenin (no 4) ou Danielle Collins (WTA 55).

Ex-no 2 mondial, Petra Kvitova n'avait atteint jusqu'ici qu'une seule fois le dernier carré à la Porte d'Auteuil, en 2012, s'inclinant devant la future lauréate Maria Sharapova. C'est à Roland-Garros, au printemps 2017, qu'elle avait effectué son retour à la compétition après la terrible agression et la grave blessure à la main gauche dont elle avait été victime le 20 décembre 2016.

/ATS