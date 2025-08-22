Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final

Trois Suisses joueront vendredi le 3e tour des qualifications de l'US Open. Jérôme Kym, Marc-Andrea ...
Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final

Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Trois Suisses joueront vendredi le 3e tour des qualifications de l'US Open. Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler et Leandro Riedi sont ainsi à un succès du tableau principal du Grand Chelem new-yorkais.

Jérôme Kym (ATP 176) s'est imposé 6-3 6-4 face à l'Américain Michael Zheng (ATP 322) jeudi soir au 2e tour. L'Argovien devra vaincre Wu Yibing (ATP 178), qui était devenu en février 2023 à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre ATP, pour accéder pour la première fois au tableau final d'un Majeur.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228), qui a sorti Nikoloz Basilashvili (ATP 109) au 2e tour, en découdra pour sa part avec Zachary Svajda (ATP 143) vendredi. Quant à Leandro Riedi (ATP 436), tombeur d'Otto Virtanen (ATP 123) au 2e tour, il devra battre Garrett Johns (ATP 303) pour s'extraire - comme à Wimbledon - des qualifications.

Dernière Suissesse engagée dans ces qualifications, Simona Waltert (WTA 127) a en revanche échoué au 2e tour jeudi à Flushing Meadows. La Grisonne s'est lourdement inclinée (6-3 6-2) face à l'Américaine Hina Inoue (WTA 218).

/ATS
 

Actualités suivantes

Golubic stoppée en quart de finale à Cleveland

Golubic stoppée en quart de finale à Cleveland

Tennis    Actualisé le 22.08.2025 - 06:31

Tirage au sort de l'US Open: Masarova pas gâtée

Tirage au sort de l'US Open: Masarova pas gâtée

Tennis    Actualisé le 21.08.2025 - 19:07

Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Tennis    Actualisé le 21.08.2025 - 07:07

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Tennis    Actualisé le 20.08.2025 - 18:19

Articles les plus lus

Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open

Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 23:19

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Tennis    Actualisé le 20.08.2025 - 18:19

Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Tennis    Actualisé le 21.08.2025 - 07:07

Tirage au sort de l'US Open: Masarova pas gâtée

Tirage au sort de l'US Open: Masarova pas gâtée

Tennis    Actualisé le 21.08.2025 - 19:07

Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 21:27

Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open

Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 23:19

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Tennis    Actualisé le 20.08.2025 - 18:19

Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Tennis    Actualisé le 21.08.2025 - 07:07

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 21:57

Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 06:31

Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 21:27

Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open

Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 23:19