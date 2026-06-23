Kym et Bertola battus au dernier tour des qualifs de Wimbledon

Stan Wawrinka sera le seul Suisse présent dans le tableau final du simple messieurs à Wimbledon.

Jérôme Kym (ATP 197) et Remi Bertola (ATP 187) ont tous deux échoué au 3e et dernier tour des qualifications, s'inclinant en cinq sets jeudi à Roehampton.

La frustration doit surtout être immense pour Jérôme Kym. L'Argovien de 23 ans, qui avait atteint les 16es de finale de l'US Open 2025 après être sorti des qualifications, a manqué une balle de match face à Roman Safiullin (ATP 127) à 6/5 dans le jeu décisif de la quatrième manche.

Jérôme Kym s'est finalement incliné 4-6 7-6 (7/2) 3-6 7-6 (8/6) 6-4 devant le Russe, ex-no 36 mondial, après 4h46 de lutte. Il a concédé l'unique break enregistré dans le set décisif à 4-4, après avoir pourtant mené 40/15...

Remy Bertola (ATP 187) a pour sa part été battu 2-6 6-4 3-6 7-5 6-2 par le Britannique Max Basing (ATP 331) jeudi sur le gazon londonien, après 3h40 de jeu. Le Tessinois de 27 ans regrettera sans doute la balle de 6-6 qu'il a manquée dans la quatrième manche. Mais il a été nettement dominé dans le cinquième set.

/ATS