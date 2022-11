L'Espagne tombe dès les quarts face à la Croatie

L'Espagne s'est inclinée dès les quarts de finale de la phase finale de la Coupe Davis devant son public andalou, battue par la Croatie de Marin Cilic 2 à 0 à Malaga (Espagne).

La Croatie, finaliste sortante, affrontera l'Australie pour une place en finale.

L'Espagne a beau compter dans ses rangs les no 1 et no 2 mondiaux, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, leur absence à Malaga - le premier blessé aux abdominaux, le deuxième par choix - a forcément affaibli l'équipe ibérique.

Le capitaine Sergi Brugera alignait toutefois deux joueurs du top 25, Pablo Carreno (13e) et Roberto Bautista (21e), face à Cilic (17e) et Borna Coric (26e).

Ce dernier a apporté le premier point aux siens en moins de deux heures au bout d'un match solide, en particulier au service, aux dépens de Bautista, battu 6-4, 7-6 (7/4). C'est d'ailleurs sur un ace extérieur qu'il a converti sa troisième balle de match.

Mené un set à zéro, Cilic a lui bataillé pendant près de 3h15 min pour venir à bout de Carreno au jeu décisif de la troisième manche, (5-7, 6-3, 7-6 (7/5)).

La rencontre entre Espagne et Croatie a été brièvement interrompue par l'irruption sur le court du Palais des sports andalou de deux militants se réclamant de l'organisation 'Futuro Vegetal', prônant 'l'adoption d'un système agroalimentaire à base de végétaux'.

'Nous interrompons la Coupe Davis pour exiger des changements urgents dans le système alimentaire', ont-ils expliqué sur leur compte Twitter.

Le double programmé en troisième match, désormais sans enjeu, ne sera pas joué, ont annoncé les organisateurs.

La veille, l'Australie avait été la première équipe à se qualifier pour le dernier carré (2-0 face aux Pays-Bas).

Les deux derniers quarts de finale, programmés jeudi, opposent l'Italie aux Etats-Unis, et l'Allemagne au Canada.

/ATS