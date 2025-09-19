L'Europe mène 3-1 après la première journée

L'Europe mène 3-1 contre le Monde après la 1re journée de la Laver Cup à San Francisco. Ceci ...
L'Europe mène 3-1 après la première journée

L'Europe mène 3-1 après la première journée

Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

L'Europe mène 3-1 contre le Monde après la 1re journée de la Laver Cup à San Francisco. Ceci grâce au succès en double de la paire Alcaraz-Mensik face aux Américains Fritz-Michelsen 7-6 (9/7) 6-4.

L'équipe européenne, dirigée cette année par Yannick Noah qui succède à Björn Borg, a toujours fait la course en tête grâce aux victoires du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) et du Tchèque Jakub Mensik (17e) lors des deux premiers simples disputés au Chase Center, la salle des Golden State Warriors en NBA.

Ruud et Mensik se sont respectivement imposés contre le puissant serveur américain Reilly Opelka (62e) 6-4 7-6 (7/4) et son compatriote Alex Michelsen (32e), vaincu au terme d'un super tie-break accroché 6-1 6-7 (3/7) 10/8.

Le jeune Brésilien Joao Fonseca (42e), qui participe pour la première fois à la compétition, a inscrit le seul point de l'équipe Monde, entraînée cette année par Andre Agassi en remplacement de John McEnroe.

Le jeune talent 'auriverde' a battu un autre novice en Laver Cup, l'Italien Flavio Cobolli (25e), 6-4 6-3.

L'Europe a remporté cinq des sept premières éditions, mais l'équipe Monde s'était imposée la dernière fois que la compétition, co-créée par la légende suisse Roger Federer, s'est tenue en Amérique du Nord, à Vancouver en 2023.

/ATS
 

Actualités suivantes

Inépuisable, Paolini qualifie l'Italie pour une 3e finale de rang

Inépuisable, Paolini qualifie l'Italie pour une 3e finale de rang

Tennis    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales

Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales

Tennis    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez

Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez

Tennis    Actualisé le 18.09.2025 - 20:10

Autobiographie: Björn Borg se livre

Autobiographie: Björn Borg se livre

Tennis    Actualisé le 18.09.2025 - 13:13

Articles les plus lus

Stan Wawrinka déroule

Stan Wawrinka déroule

Tennis    Actualisé le 16.09.2025 - 19:27

Autobiographie: Björn Borg se livre

Autobiographie: Björn Borg se livre

Tennis    Actualisé le 18.09.2025 - 13:13

Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez

Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez

Tennis    Actualisé le 18.09.2025 - 20:10

Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales

Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales

Tennis    Actualisé le 19.09.2025 - 19:35

Challenger de Rennes: Wawrinka s'incline en finale

Challenger de Rennes: Wawrinka s'incline en finale

Tennis    Actualisé le 14.09.2025 - 16:47

Stan Wawrinka déroule

Stan Wawrinka déroule

Tennis    Actualisé le 16.09.2025 - 19:27

Autobiographie: Björn Borg se livre

Autobiographie: Björn Borg se livre

Tennis    Actualisé le 18.09.2025 - 13:13

Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez

Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez

Tennis    Actualisé le 18.09.2025 - 20:10

Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne

Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne

Tennis    Actualisé le 13.09.2025 - 17:49

Challenger: Wawrinka à une victoire d'un premier titre depuis 2020

Challenger: Wawrinka à une victoire d'un premier titre depuis 2020

Tennis    Actualisé le 13.09.2025 - 19:13

Challenger de Rennes: Wawrinka s'incline en finale

Challenger de Rennes: Wawrinka s'incline en finale

Tennis    Actualisé le 14.09.2025 - 16:47

Stan Wawrinka déroule

Stan Wawrinka déroule

Tennis    Actualisé le 16.09.2025 - 19:27