L'Italie se plaît à Londres

Fin de l'aventure pour Alex Eala: après avoir porté le tennis philippin à des hauteurs inédites en Grand Chelem, la gauchère de 21 ans a été battue en 8es de finale de Wimbledon par Jasmine Paolini.

Finaliste de l'édition 2024, l'Italienne a été rejointe en quarts par trois joueuses n'ayant jamais été aussi loin à Wimbledon: l'Ukrainienne Marta Kostyuk, la Belge Elise Mertens et la Tchèque Linda Noskova.

Tombeuse samedi de la tenante du titre Iga Swiatek (3e) au 3e tour, Alexandra Eala (32e) était la première joueuse de son pays, hommes et femmes confondus, à se hisser en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Entrée sur le Central avec d'imposants bandages à la cuisse droite et à l'avant-bras gauche, elle a été battue 6-4 4-6 6-3 par Jasmine Paolini (17e).

Sous les yeux de l'octuple vainqueur de Wimbledon Roger Federer, la Toscane a confirmé son retour en forme après une première moitié de saison en demi-teinte. Paolini jouera au prochain tour contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (13e), récente demi-finaliste de Roland-Garros mais qui n'avait encore jamais atteint les quarts de finale à Wimbledon à 24 ans. La native de Kiev s'est imposée 6-4 6-4 contre l'Américaine Ashlyn Krueger (102e).

La Belge Elise Mertens (27e) s'est ensuite imposée sur le même court et le même score contre la Tchèque Marie Bouzkova (23e), s'invitant à 30 ans et pour la première fois parmi les huit dernières joueuses en lice à Wimbledon après trois tentatives infructueuses.

Mertens défiera au prochain tour la Tchèque Linda Noskova (12e), récemment sacrée sur le gazon de Berlin et qualifiée elle aussi pour son premier quart de finale à l'All England Club grâce à sa victoire 6-4 7-6 (7/2) contre l'Américaine Madison Keys (22e).

Cobolli enchaîne, Zverev attendu

Un mois après sa première finale de Grand Chelem à Roland-Garros, l'Italien Flavio Cobolli (10e) s'est hissé pour la deuxième année d'affilée en quarts à Wimbledon, en éliminant 7-5 7-6 (7/4) 6-3 l'Australien Alex De Minaur (6e), désemparé en conférence de presse. Pour se récompenser, le Florentin de 24 ans a assuré qu'il allait regarder le huitième de finale du Mondial de foot entre le Portugal et l'Espagne, et déguster les pâtes aux oignons et à la sauce tomate de son père et entraîneur Stefano.

Son prochain adversaire sera l'ex-no 3 mondial Grigor Dimitrov (146e) ou le dernier Britannique en lice - né de parents français -, Arthur Féry (114e).

Opposé au Tchèque Jiri Lehecka (14e), le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev (3e) tentera dans la soirée de s'inviter pour la première fois en quarts de finale de Wimbledon. Le gagnant affrontera l'Américain Taylor Fritz (7e), demi-finaliste sortant à Londres, ou le Kazakhstanais Alexander Bublik (11e).

/ATS