La Fédération va devenir « World Tennis »

La Fédération internationale (ITF) va changer de nom en 2026. Elle deviendra 'World Tennis', a annoncé l'instance qui organise le tournoi olympique, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup.

Fondée en 1913 à Paris sous le nom d''International Lawn Tennis Federation', l'organisation avait adopté son nom actuel en 1977. Approuvé à la 'majorité écrasante' des fédérations nationales membres de l'ITF à l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le nouveau nom doit permettre de 'mieux refléter le rôle de l'organisation', selon le communiqué de presse.

'Ce changement offrira une identité plus claire' à l'ITF et 'alignera la marque sur d'autres instances de gouvernance majeures du sport mondial', comme par exemple World Athletics pour l'athlétisme ou World Aquatics pour la natation. La nouvelle dénomination commerciale de l'ITF sera d'application dès le 1er janvier 2026, tandis que 'la marque World Tennis sera lancée à l'été 2026 dans le cadre d'un plan de déploiement par étapes', est-il encore précisé.

L'ITF est une des sept instances de gouvernance du tennis mondial, aux côtés de l'ATP (circuit masculin), de la WTA (circuit féminin) et des organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem: Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open.

