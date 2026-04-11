La Suisse mène 2-1 face à la Tchéquie

La Suisse a repris l'avantage (2-1) face à la République tchèque en qualifications de la Billie Jean King Cup.

Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont remporté le double samedi en début d'après-midi à Bienne.

Les vice-championnes olympiques 2021 de la spécialité se sont imposées 6-7 (4/7) 7-6 (7/0) 6-1 en 2h21 devant la paire tchèque composée de Tereza Valentova et de la gauchère Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023. Elles ont pourtant frôlé la correctionnelle dans la deuxième manche.

Menées 5-4 dans le deuxième set après avoir perdu trois jeux consécutifs, Bencic/Golubic se sont retrouvées à deux reprises à deux points de la défaite dans ce dixième jeu. La St-Galloise et la Zurichoise ont ensuite survolé le deuxième jeu décisif, avant d'enfoncer le clou avec un break signé d'entrée de troisième set.

Belinda Bencic (WTA 11), laquelle avait commis une double faute fatale à 4/4 dans le tie-break de la première manche, aura donc l'occasion de donner la victoire à son équipe dans le premier simple de cette deuxième journée. La St-Galloise doit affronter la 14e joueuse mondiale Linda Noskova dans le choc des nos 1.

/ATS