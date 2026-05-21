La Tessinoise Susan Bandecchi qualifiée pour Roland-Garros

La Tessinoise Susan Bandecchi va intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Elle s'est extraite des qualifications de Roland-Garros vendredi. Leandro Riedi (ATP 121) a en revanche buté sur le dernier obstacle.

Susan Bandecchi, classée 215e à la WTA, a obtenu son billet en balayant la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 134) 6-1 6-2 en seulement 59 minutes de jeu. Elle n'avait atteint jusqu'ici qu'une seule fois le 3e tour des qualifications d'un Grand Chelem, également à Paris en 2021.

La joueuse de 27 ans revient de loin: elle avait dû sauver deux balles de match au 2e tour face à la Tchèque Dominika Salkova (115). Elle connaîtra en fin de journée son adversaire du 1er tour du tableau principal.

Avec Susan Bandecchi, ce sont cinq Suissesses qui évolueront la semaine prochaine sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. La Tessinoise rejoint Belinda Bencic (11), Viktorija Golubic (82), Simona Waltert (93) et Jil Teichmann (207, classement protégé).

Huitième de finaliste du dernier US Open, lors duquel il était sorti des qualifications, Leandro Riedi (ATP 121) a en revanche échoué au 3e tour des qualifications vendredi à Paris. Le Zurichois s'est incliné 6-4 6-7 (8/10) 6-3 devant le Français Pierre-Hughes Herbert (ATP 223), désormais avant tout un spécialiste de double.

Leandro Riedi n'a rien lâché, effaçant une première balle de match à 8/7 dans le tie-break de la deuxième manche avant de convertir sa sixième balle de set pour recoller au score. Mais le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 n'a pas tenu le choc physiquement dans la manche décisive. Stan Wawrinka demeure donc le seul Helvète présent dans le tableau final du simple messieurs.

/ATS