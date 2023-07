La journée des Suisses

Cinq Suisses seront en lice ce mercredi à Wimbledon. Stan Wawrinka s'est, en effet, joint au quatuor qui avait été freiné par la pluie mardi.

Le Vaudois jouera son deuxième tour contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. Selon toute vraisemblance, le vainqueur de cette rencontre sera appelé à défier le quadruple tenant du titre Novak Djokovic vendredi. Tête de série no 29 et quart de finaliste lors du récent Roland-Garros, Tomas Martin Etcheverry a conclu sur le court no 1 tard mardi son premier tour face à l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 53) remporté en cinq manches après avoir perdu les deux premières. L'avantage de la fraîcheur sera pour le Vaudois.

Dominic Stricker ouvrira le bal à 11.00 (12.00 en Suisse) contre l'Australien Alexei Popyrin. La fin de rencontre de Céline Naef contre la Russe Anastasia Potapova - la Schwytzoise est menée 6-3 3-3 - est programmée vers 13.30 (14.30 en Suisse). Viktorija Golubic, face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova et Marc-Andrea Hüsler devant le lucky loser japonais Yosuke Watanuki joueront plus tard dans l'après-midi.

Les prévisions météorologiques pour la journée sont encourageantes sur Londres. La pluie ne devrait pas fausser les débats un troisième jour de suite.

/ATS