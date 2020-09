La lauréate de l'US Open Naomi Osaka renonce à Roland-Garros

Naomi Osaka, lauréate du dernier US Open, a annoncé jeudi son forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure persistante à une cuisse.

'Malheureusement, je ne pourrai pas jouer à Roland-Garros cette année. Ma cuisse me fait encore mal et je n'aurai pas le temps pour me préparer à la terre battue', a-t-elle écrit sur son compte Twitter. 'Ces deux tournois étaient trop proches l'un de l'autre pour que je puisse les enchaîner cette année', a ajouté celle qui a remporté le 12 septembre à New York son troisième tournoi du Grand Chelem.

Deux semaines seulement séparent les deux tournois majeurs. Roland-Garros a été reprogrammé du 27 septembre au 11 octobre en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis sous cloche la saison pendant quatre mois voire six pour certains joueurs.

Naomi Osaka n'avait fait son retour à la compétition qu'à la fin août. La Japonaise de 22 ans, 3e mondiale, a d'abord disputé le tournoi de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows, parvenant à se hisser jusqu'en finale. Mais elle avait renoncé à la jouer, blessée à l'adducteur gauche, pour préserver son physique et ses chances en vue de l'US Open qui démarrait dans la foulée.

Bien lui en a pris, puisque quinze jours plus tard, elle a inscrit une deuxième fois son nom au palmarès du tournoi new-yorkais, en battant la Bélarusse Victoria Azarenka en finale. Elle s'était déjà imposée en 2018 à Flushing Meadows et s'était ensuite adjugé l'Open d'Australie 2019.

/ATS