La millième victoire de Rafael Nadal

Rafael Nadal s'invite après Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roger Federer dans le club des 1000. Le Majorquin a cueilli mercredi à Paris-Bercy sa 1000e victoire sur le Circuit.

Rafael Nadal s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-4 devant Feliciano Lopez (ATP 64) au premier tour du dernier Masters 1000 de l'année. A la peine en coup droit pendant plus d'une heure, le no 2 mondial a pu compter sur un service très performant pour ne pas laisser vraiment croire à son adversaire que l'exploit était possible.

Cette millième victoire, qui survient plus de dix-huit ans après la première contre le Paraguayen Ramon Delgado à Majorque, ancre encore davantage Rafael Nadal dans l'histoire. Respectivement à 274 et à 242 victoires de Jimmy Connors et de Roger Federer, il peut espérer surpasser les 1068 succès d'Ivan Lendl. Cela passe par une 1001e victoire ce jeudi contre l'Australien Jordan Thompson (ATP 61).

/ATS