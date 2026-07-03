La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

Elena Rybakina a été éliminée samedi au 3e tour de Wimbledon par la Belge Elise Mertens (WTA ...
La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Elena Rybakina a été éliminée samedi au 3e tour de Wimbledon par la Belge Elise Mertens (WTA 27) 7-6 (7-4) 6-1. Elle abandonne provisoirement ses espoirs de prendre la tête du classement de la WTA.

Couronnée à Wimbledon en 2022 mais éliminée au même stade de la compétition l'an dernier, la Kazakhstanaise de 27 ans pouvait en cas de bon parcours sur le gazon londonien s'installer pour la première fois au sommet du classement et supplanter la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Rybakina était déjà sortie très tôt à Roland-Garros le mois dernier, battue au deuxième tour par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva 3-6 6-1 7-6 (7-4). A Londres, elle avait déjà été bousculée au premier tour par la Française Loïs Boisson (WTA 154), qui l'avait poussée à une troisième manche où elle avait dû remonter un break de retard.

En atteignant les huitièmes de finale, Mertens égale pour sa part sa meilleure performance en simple à Wimbledon et affrontera en huitièmes de finale la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 23).

/ATS
 

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