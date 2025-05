La première wild card pour Novak Djokovic

Novak Djokovic revient au Geneva Open qui frappera ses trois coups le 17 mai. Comme l’an dernier, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a accepté la wild card offerte par les organisateurs.

Novak Djokovic a choisi Genève et le Parc des Eaux-Vives pour faire le plein de confiance avant Roland-Garros et pour se relancer après ses éliminations d'entrée de jeu à Monte-Carlo et à Madrid. Après ces deux revers, il a choisi de faire l'impasse sur le Masters 1000 de Rome.

En 2024, il avait apprécié le cadre et l’ambiance du Geneva Open pour retrouver toutes ses sensations sur terre battue. L’accueil très chaleureux du public l’avait particulièrement touché. Cette semaine à Genève qui l’avait conduit jusqu’à une demi-finale contre Tomas Machac lui avait été très profitable. Il devait, ainsi, remporter les dix matches qu’il avait disputés l’an dernier à Paris – 4 aux Internationaux de France et 6 au tournoi olympique --où il a cueilli l’or olympique pour enrichir un palmarès qui est le plus beau de l’histoire de son sport.

Avec Taylor Fritz (ATP 4), Novak Djokovic (ATP 6) et Casper Ruud (ATP 7), l’édition 2025 du Geneva Open pourra compter sur la présence de trois joueurs du top ten. Il s’avance bien comme l’un des tournois ATP 250 les plus relevés de l’année. Pour ses dix ans, le Geneva Open ne pouvait rêver d’une plus belle affiche. On rappellera que deux autres wild cards doivent encore être délivrées.

/ATS